Bumbum de Chay Suede é exibido na novela e viraliza na internet

Uma cena de sexo logo no 3º capítulo de Travessia entre Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) deu o que falar na internet. É porque nela, além da pegação, dá para ver o bumbum do ator Chay Suede. As pessoas foram à loucura pelas redes sociais, e os comentários são os melhores.

A nova novela das 21h da Globo estreou com 25,7 pontos de audiência, segundo dados preliminares da Kantar Ibope Media, na Grande São Paulo. Isso equivale a quase 3 pontos a menos do que o primeiro capítulo de “Pantanal”, antecessora no horário, que começou com 28,2 pontos e terminou com 34 no episódio final, na mesma região.

Diante da ação inédita promovida pelo Domingão com Huck no último domingo (9), que colocou os elencos do novo e o do folhetim anterior frente a frente, era previsível que Travessia enfrentaria alguma resistência de um público saudoso de Pantanal.

A cena mostra um momento íntimo entre o casal, antes da despedida de Ari, que vai para o Rio de Janeiro. A sequência de sexo entre Brisa e Ari ainda teve como trilha sonora a música Evidências, interpretada por Roberto Carlos.

fonte: Reprodução /Rede Globo Cena foi exibida no 3º capítulo de Travessia

“A apertada que Lucy Alves deu na bunda do gostoso do Chay Suede representou todos nós”, postou uma seguidora.



“Aquela cena de Chay e Lucy foi tudo, entrega total”, celebrou outro.

“Gente, a Globo mostrando o Chay Suede na maior pegação numa hora dessas? Vidas solteiras importam”, brincou outro.

Um outro internauta comparou a novela de Gloria Perez à “Verdades Secretas” e trocou o nome para “Verdades Maranhenses”, já que a trama se passa no estado nordestino.

Com informações da Banda B.

