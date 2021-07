Da Redação

Bruno Sucesso se destaca como compositor no universo musical

Com apenas cinco anos de carreira, o compositor Bruno Sucesso se destaca no universo musical como um dos profissionais que mais emplacam canções no universo sertanejo, sendo o mais executado nas rádios brasileiras nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. As mais de 140 músicas escritas pelo jovem goiano e gravadas por artistas brasileiros somam a impressionante marca de mais de 1,1 bilhão de visualizações em plataformas digitais.

As canções compostas por Bruno já foram gravadas por cantores e duplas como Zé Neto e Cristiano (Alô Ambev), Luiza e Maurílio (S de Saudade), Marcos e Belutti (Tudo indica), Murilo Huff (Desejando eu), João Bosco e Vinícius (Segunda Taça), Gustavo Mioto (Pro nosso bem), George Henrique & Rodrigo (Bagunça minha vida) e Zé Felipe (Tranquilita).

“O primeiro artista a gravar uma composição minha foi o Felipe Araújo. A música se chama ‘Nasceu pra ser Solteira’, que compus com o próprio Felipe, porém o primeiro artista que acreditou realmente no meu trabalho foi o Zé Felipe, filho do Leonardo, que acabou se tornando um grande amigo com o passar dos anos”, relembrou.

Eurocopa

Este ano, Bruno teve mais uma grande conquista em sua carreira ao participar da criação da letra da música oficial da seleção portuguesa de futebol na disputa da Eurocopa 2021. A canção “Vamos Com Tudo” foi interpretada por cantores de três países, sendo eles David Carreira, Giulia B, Ludmilla e Preto Show.

Sucesso

O compositor afirma ser uma grande realização ver suas composições cantadas por milhões de pessoas dentro e fora do Brasil. “Sabe quando uma mãe vê o filho realizando todos os seus sonhos e conquistando tudo que sempre quis? É esse o sentimento que eu tenho. É como se a música fosse minha filha e cada voz cantando lá em baixo fosse um sonho realizado”, comparou.

Para Bruno, compor sempre foi muito natural, quase um instinto que ele começou a identificar ainda criança, quando brincava de criar suas próprias músicas. “Nem passava pela minha cabeça que existia a profissão compositor, que eu poderia viver disso. Minha primeira composição, inclusive, foi em inglês, inspirada no Linkin Park, que era minha banda favorita na época”.

Inspirações

Sobre o processo de composição e suas inspirações, o goiano destaca que seu desafio diário é “dominar a ciência de se comunicar com os corações de milhões de pessoas”. Seu objetivo é sempre escrever canções que o público se identifique. “Procuro escrever uma história que seja comum, que quase todo mundo já tenha vivido, mas quando a pessoa escuta, pensa que a música foi feita especialmente pra ela. É isso que me inspira”, detalhou Bruno, que também faz sucesso no Instagram e no Tiktok, onde mais de 320 mil seguidores acompanham seu trabalho.