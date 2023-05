Bruno se manifesta após ser acusado de transfobia contra repórter

Da Redação

O cantor fez uma pergunta indelicada à repórter durante uma entrevista ao “TV Fama”

O cantor Bruno, dupla de Marrone, se pronunciou após ter sido acusado de transfobia ao fazer uma pergunta indelicada para a repórter Lisa Gomes, da RedeTV!. Em uma live nas redes sociais na noite desta segunda-feira (15), o artista se desculpou com a jornalista. Lisa, por sua vez, também postou um pronunciamento em seu perfil.

A situação ocorreu pouco antes da apresentação dos artistas no Villa Country, em São Paulo, nesta sexta-feira (12). Gomes iniciava o bate-papo quando foi surpreendida pelo cantor: “Você tem pau?”. O questionamento claramente deixou a profissional constrangida. “Como assim?”, perguntou de volta, antes de Bruno tentar se explicar. Rapidamente a gravação foi cortada. Assista:

A noção correndo ali atrás! Lisa Gomes, reporte trans do TV Fama, é constrangida por Bruno, da dupla sertaneja com Marrome: “Cê tem pau?” pic.twitter.com/AcifD5qWOH continua após publicidade . May 15, 2023

Depois de grande repercussão da mídia e muitas críticas ao sertanejo, Bruno se manifestou. “Eu estou aqui para pedir desculpas para Lisa Gomes pelo o que eu perguntei para ela. Fui totalmente infantil, inconsequente. Eu quero pedir desculpas, acho que não tem como voltar no tempo. Perdão, Lisa Gomes”, declarou, marcando o perfil da profissional na mensagem. Confira:

Pouco antes, a própria repórter do “TV Fama” publicou um vídeo falando sobre a voz de “Dormi na praça”. “Foi horrível o que eu escutei porque me trouxe a um lugar que eu não gostaria. Eu tive meus direitos violados sim. Me senti invadida, Me senti minha intimidade exposta de uma forma que eu não gostaria”, desabafou.



Ela continuou, mandando um recado diretamente para o artista. “Eu me senti desrespeitada por você, Bruno, e não gostaria que você sentisse isso também porque é muito ruim. Mas acho que você nunca vai passar e nunca vai sentir o que eu estou sentindo, essa coisa de se sentir invadida como mulher e como mulher trans. Eu estava lá para trabalhar, exercer a minha função como repórter, não fui me divertir, fui trabalhar pra divulgar você”, apontou a profissional, afirmando, inclusive, que admirava o astro. “Como artista e como cantor eu acho ele sensacional, mas no mais eu não tenho o que falar”, acrescentou.

A jornalista agradeceu o apoio da RedeTV!, que decidiu não exibir a matéria com o cantor, e esclareceu qual atitude esperava de Bruno. “Acho que a retratação maior é reconhecer que o que fez não foi legal, que machucou e incomodou não só a mim, mas toda uma comunidade que busca por respeito e espaço no mercado de trabalho. Hoje eu sirvo de representatividade para tantas meninas e mulheres que querem entrar no mercado”, disse, emocionada. “Quero aproveitar e alertar que transfobia não é opinião, é crime e vocês precisam estar conscientes disso”, acrescentou. Veja:

