Da Redação

Bruno Sabara Santos dá dicas sobre o mercado financeiro

Assim como muitas pessoas que sonham ganhar dinheiro com investimentos no mercado financeiro, Bruno Sabara Santos foi muitas vezes enganado por pessoas que queriam apenas vender curso sem se preocupar se ele iria conseguir operar no mercado. Quando aprendeu a trabalhar na Bolsa de Valores, resolveu fazer diferente e tomou a decisão de criar um curso para realmente ajudar quem quisesse aprender a ganhar dinheiro e se manter no mercado financeiro.

continua após publicidade .

Sua empresa, em parceria com a noiva Isadora Ramos, ensina tudo sobre o mundo do mercado financeiro. “Nunca foi só por dinheiro, mas sim para transformar vidas. Hoje vejo muitos jovens com poucas condições se inspirando em mim. Fico muito feliz em saber que nosso propósito, meu e da Isadora, está dando certo. Queremos incentivar e inspirar pessoas. Ver pessoas mais velhas se inspirando na gente realmente não tem preço. O mercado financeiro vive de altos e baixos, mas a diferença é como se comportar com os altos e baixos da Bolsa de Valores”, relata Bruno.

Cerca de 98% das pessoas quebram no day trade. A maioria das pessoas quer ganhar sem preocupar com o próximo. Isso vai contra as leis divinas e certamente não é o que Deus quer das pessoas. Bruno acredita que tudo que conquistou na vida foi pela capacidade concedida por Deus para ficar nos momentos certos aproveitando as oportunidades certas.

continua após publicidade .

Com 20 anos de idade, nascido na cidade de Osasco, São Paulo, com uma filha de seis meses e uma noiva jovem de 21 anos, tinha tudo para não conseguir nada na vida, mas mesmo assim conseguiu transformar seu limão em uma perfeita e saborosa limonada. “Muitas pessoas não querem ver que conseguimos chegar aqui e por isso criticam dizendo que estamos mudados e não somos os mesmos de antes. Mas essas mesmas pessoas que falam mal não tem coragem de pagar o preço que pagamos para chegar onde estamos hoje”, completa Bruno.

Nada disso veio da noite para o dia. Foram muitas noites sem dormir, muitas brigas por trabalhar juntos, muitos lugares que deixaram de frequentar e muitos cursos para conquistar o lugar que estão hoje. Atualmente andam em um Audi TT e acompanhados por seguranças. Apesar de saber que muita gente, por inveja, não consegue aceitar que alguém que vivia nas mesmas condições conseguiu vencer na vida, Bruno sempre ficava feliz quando via seus amigos conseguindo vencer e ter uma condição melhor que a dele. Nunca sentiu inveja, pois sempre acreditou que sua hora estava chegando e por isso era preciso correr atrás.

“Hoje o dinheiro me priva de muitas coisas. Não posso andar em qualquer lugar e nem com qualquer pessoa. Tudo na vida tem um preço e esse é o preço do meu sucesso. Eu quero mostrar que é possível para qualquer pessoa realizar seus sonhos. Nós conseguimos e assim qualquer um pode conseguir, desde que corra atrás, sem deixar que amizades, festas e distrações, afastem do objetivo e foco. Mesmo sendo negro, com uma filha pequena e vindo de um bairro humilde, conseguimos conquistar nosso primeiro milhão com 20 anos de idade”, encerra Bruno.

Para saber dicas sobre o mercado financeiro, o Instagram é @brunosabarasantos e @isadoramosn