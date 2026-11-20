O cantor Bruno Mars anunciou na noite desta quinta-feira (19), por meio de seu perfil no Instagram, a morte de seu pai, Peter Hernandez, carinhosamente conhecido como Pedrito. Em uma publicação que exibe uma foto do artista de 41 anos abraçado ao pai em um leito de hospital, Mars prestou uma homenagem ao homem que o introduziu ao universo artístico. A causa da morte não foi divulgada.

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Ao se despedir, o cantor destacou a forte influência paterna em sua trajetória e relembrou o último encontro dos dois. Mars relatou ter abraçado o pai pela última vez na semana anterior e ressaltou que Pedrito, que era percussionista, foi o responsável por lhe ensinar tudo o que sabe sobre música. O contato inicial do artista com os palcos ocorreu ainda na infância, incentivado pelo pai, durante apresentações no Havaí, nos Estados Unidos.

Além do legado musical, Bruno Mars exaltou a dedicação de Peter na criação dele e de seus cinco irmãos. O cantor o classificou como o melhor pai do mundo e afirmou que sentirá sua falta todos os dias. O texto de despedida também trouxe uma menção afetuosa à mãe do artista, Bernadette Hernandez, que morreu em 2013 aos 55 anos, vítima de um aneurisma. Ao encerrar a homenagem, Mars pediu para que o pai desse um beijo na mãe por ele.

Com informações do portal Extra