Bruno Lucas ultrapassa 1 milhão de reais em vendas na internet

Vender na internet é visto como um grande mistério por muita gente, e como um jeito fácil de fico por tantas outras pessoas.

Na verdade, ambos estão errados.

Esse mercado, que apresenta grande crescimento há alguns anos e seduz tanta gente, não é misterioso – ele só precisa ser compreendido. E não é um jeito fácil de ficar rico – mas apresenta sim grandes possibilidades de sucesso.

Quem afirma isso é o jovem empreendedor de sucesso Bruno Lucas, exemplo de determinação e coragem.

“Estou no mercado há pouco mais de dois anos, e já estou ultrapassei 1 milhão de reais em vendas. Tenho plena noção do quanto isso é relevante, e me orgulho muito. Mas não há fórmula mágica – esse resultado foi alcançado com dedicação, estudo e coragem.”

Após ingressar no concorrido segmento de infoprodutos na internet, Bruno Lucas conquistou sucesso e estabilidade, mas o início foi difícil e exigiu muita determinação.

“Sem motivação e com zero capital para investir, eu estava incomodado com a falta de rumo em minha vida, e me dediquei totalmente a estudar os casos de sucesso e as estratégias de venda e tráfego pago. Precisava entender o diferencial que leva ao sucesso. Não queria entrar no negócio para ser apenas mais um”, nos conta o empreendedor.

Desta forma, com criatividade e inovação, Bruno Lucas alcançou algum retorno com seu primeiro infoproduto mas logo teve os planos interrompidos pela pandemia. “Meu negócio foi muito impactado, e tive que adiar os planos. Havia então dois caminhos a seguir. Ficar sentado esperando algo acontecer, ou me dedicar, estudar e me preparar ainda mais, para quando o mercado fosse retomado. Escolhi o segundo caminho.”

Dedicando parte dos lucros no próprio desenvolvimento pessoal e profissional, Bruno Lucas estudou, partiu para intercâmbio no exterior, e expandiu sua visão de negócios.

“O intercâmbio foi um divisor de águas, pois abriu minha mente. Me fez encontrar novas possibilidades, e tão logo retornei ao Brasil, coloquei em prática o que havia imaginado.”

O resultado foi rápido e acima das expectativas mais otimistas. “Em alguns meses com meu infoproduto no mercado, com as estratégias adequadas de tráfego pago, colocando o produto em total destaque, alcancei números fantásticos.”

O mercado na internet é extremamente dinâmico, e Bruno Lucas sabe disso. Por isso, continua investindo e desenvolvendo novos produtos e estratégias.

“Não há espaço para estagnação. Se você parar, será ultrapassado. É necessário estar atento ao mercado, analisar resultados, e, se for preciso, mudar as estratégias. Com planejamento e ousadia alcançamos o sucesso”, conclui Bruno Lucas.

