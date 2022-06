Bruno Lima ensina 3 rituais de autocuidado para casar à 1ª vista

Da Redação

O brasileiro Bruno Lima é a estrela do momento em Portugal. Ao participar do reality show “Casamento à primeira vista”, exibido pela emissora SIC, ele se destacou dos demais participantes e tem chamado cada vez mais atenção com seu casamento com a jornalista Inês Martins.

Assim, Bruno tem aparecido como um modelo de marido ideal, sincero, verdadeiro e que não descuida da aparência para manter a chama da paixão sempre acesa em seu casamento. Os três rituais que Bruno não abre mão são:

1. Atenção para a dieta

Bruno é disciplinado quando o assunto é treino e alimentação. Para manter o shape em forma, segue uma dieta bem balanceada e pratica exercícios físicos quase que diariamente. “Eu honestamente sigo uma dieta bem rigorosa no meu dia que é de cinco a seis refeições por dia”, explica Bruno. No qual completa com uma rotina de exercícios de cinco treinos semanais.

2. De olho na pele

Mesmo o cuidado com a pele é algo que deveria ser considerado com mais atenção pelos homens. Algo do qual Bruno também não foi exceção. “Em relação a cuidados com a pele deixo a desejar um pouco e a Inês vive pegando no meu pé em relação a isso”, revela Bruno. “Não que precise de maquiagem ou outros luxos. Cuidados básicos de higiene e hidratação são suficientes para fazer a diferença”, pontua.

3. Saiba se vestir bem

Escolher as melhores vestimentas do seu armário não é apenas uma questão de modismo. É, afinal, parte importante de como você se apresenta para os demais. O que inclui a sua parceira ou crush. “Gosto de me vestir bem e também de estar bem arrumado”, confessa Bruno. Algo simples, mas que contribui para o seu charme.

fonte: Assessoria Bruno é disciplinado quando o assunto é treino e alimentação