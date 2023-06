Bruno Gagliasso impressiona ao exibir novo visual; veja a mudança

Siga o TNOnline no Google News

O ator Bruno Gagliasso, que está com 41 anos, decidiu fazer uma transformação em seu visual. Na tarde desta segunda-feira (19), ele chamou atenção dos seguidores ao exibir a mudança em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, o marido da atriz e apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou um clique em que aparece com a barba mais rala e aproveitou para saber a opinião dos fãs. "Tirei a barba, e ai?", questionou o artista.

Rapidamente a postagem recebeu diversas curtidas e elogios. "Lindo, meu gato", comentou Ewbank. "Um menino", disse o ator Mouhamed Harfouch. "20 anos mais novo", comentou uma fã. "Ficou com cara de neném", falou outra "Não gostei. Preferia com a barba, ficou com cara de rapazinho", confessou uma admiradora.

VEJA A MUDANÇA:





Fonte: Revista Caras.

