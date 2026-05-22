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DISTANCIAMENTO

Bruno Gagliasso fala sobre afastamento de Fernanda Paes Leme

Ele refletiu sobre mudanças na amizade com Fernanda, sua amiga desde a adolescência

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 15:40:22 Editado em 22.05.2026, 15:40:18
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Bruno Gagliasso fala sobre afastamento de Fernanda Paes Leme
Autor Foto: Reprodução

Bruno Gagliasso abriu o coração ao falar das mudanças em sua amizade com Fernanda Paes Leme. Em entrevista ao Conversa vai, conversa vem, o ator falou como ele e a esposa, Giovanna Ewbank, lidaram com o afastamento da amiga de longa data. “A gente nunca brigou. A vida é feita de momentos, né? Em alguns momentos a gente se afasta; em outros se aproxima”, refletiu o ator.

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Bruno e Fernanda se afastaram mais de uma vez

Amigos a mais de 20 anos, Bruno e Fernanda se conheceram quando a atriz fazia parte do elenco da série Sandy & Júnior. Amigos desde então, a dupla já construiu uma forte amizade, chegando a fazer tatuagens juntos com a palavra ‘Sincronicidade’, segundo Fernanda o termo definia a relação dos dois: “Muitas vezes ele está pensando em mim e eu também estou pensando nele”, contou ela na época.

No entanto, quando Bruno Gagliasso conheceu Giovanna Ewbank, a amizade com Fernanda também passou por um momento difícil. O pai de Titi, Bless e Zyan, se afastou da amiga por ciumes da namorada, chegando ao ponto da atriz não participar do casamento de Bruno, e ser desconvidada como madrinha. “A minha mágoa foi dele [Bruno], porque ele que era meu amigo e não bancou minha amizade. Isso me deixou mal, chateada”, contou Fernanda.

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Fernanda e Giovanna se tornaram amigas

Com o passar dos anos, Giovanna e Fernanda se aproximaram, construindo uma amizade ao lado de Bruno. As duas chegaram a criar o podcast Quem Pod, Pod. Com o fim da amizade entre o casal e a atriz, o podcast foi encerrado. “Eu tenho muito carinho pela Fê, amo a Fernanda. Fez parte da minha vida. Faz, de certa forma. Mas a gente também tem que aceitar que as pessoas se afastam, tomam rumos diferentes […] Estou tranquilo em relação a isso. Ela está também. A gente se encontra, temos muitos amigos em comum”, finalizou Bruno durante a entrevista.

Informações: Revista Caras

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