Da Redação

Brunna Siqueira é a nova jovem brasileira milionária

Depois de 12 anos trabalhando sob o regime de contrato CLT, Brunna Siqueira sentiu que havia chegado o momento de fazer mudanças na sua vida e conquistar a liberdade financeira. A jovem resolveu apostar em seu sonho e investir em uma carreira na internet. Com isso, ela já faturou mais de 6 milhões de reais sozinha.

continua após publicidade .

Tudo começou em 08 de abril de 2020, quando Bruna descobriu o mercado digital e não parou mais. Apesar de todos julgarem sua decisão de abandonar o emprego em plena pandemia, a empresária decidiu seguir os seus instintos. “Na época, eu adquiri um curso que me ensinava como atuar neste mercado. Desde o início me esforçando, tive ótimos resultados. Nos meus primeiros dez dias, faturei 10 mil reais”, comenta a jovem.

Ainda no início da sua empreitada, criou o Método em 10 dias (10 dicas, 10 mil em 10 dias), um e-book com dicas baseadas em suas estratégias para ajudar os afiliados iniciados. As vendas foram um sucesso e, já no segundo mês, conseguiu comprar um carro à vista. Vendo os ótimos resultados, Bruna continuou investindo em cursos de aperfeiçoamento, até perceber que apenas um e-book não seria suficiente para explicar todas as suas estratégias. Foi assim que lançou o Método Upgrade, treinamento com mais de 250 vídeos aulas com acesso à mentoria em grupo e suporte.

continua após publicidade .

“Faturei 200 mil reais em 7 meses. Para mim, isso seria mais um sinal de que este mercado só crescia e foi quando eu tomei o passo mais importante da minha vida, que foi abandonar o meu emprego em plena pandemia para viver do Marketing Digital”, afirma Brunna.

Panorama sobre o empreendedorismo jovem no Brasil

continua após publicidade .

Mesmo antes da pandemia, a nova geração já estava em busca de realizar o sonho de abrir o seu próprio negócio. Segundo dados levantados pela Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), desde o início de 2020, os jovens brasileiros representam 48,1% dos empreendedores independentes.

Essa nova geração está atendendo uma demanda reprimida do empreendedorismo, que antes estava acostumado com projetos desenvolvidos por anos, dando espaço ao imediatismo natural, fomentando negócios no meio digital.

“Mesmo com o efeito manada de empreender na internet, os jovens que atuam no mercado ainda são minoria, isso porque ainda é algo muito novo para eles. Hoje vejo jovens que aos 16 anos ficam milionários com os seus trabalhos, mas ao mesmo tempo se sentem solitários, por ser um assunto ainda incomum entre os jovens da mesma faixa etária”, comenta Brunna.

Acima de tudo, o número crescente de jovens empreendedores é animador. Cada vez mais estão surgindo projetos idealizados por pessoas jovens. Porém, o caminho para estimular essa faixa etária a empreender, ainda está um pouco distante.