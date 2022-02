Da Redação

Brunna questiona se existe cidade Rio de Janeiro e Estado

Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, está no Big Brother Brasil 22 e, mesmo sendo chamada de planta pelo público, a dançarina tem seus momentos de destaque. Durante uma conversa com Vinicius e Eliezer, Brunna questionou se a cidade do Rio de Janeiro fica localizada no estado do Rio.

continua após publicidade .

Ela explicava que nasceu na Tijuca, mas cresceu em Nilópolis. Apesar de ter vivido no estado carioca, ela não soube dizer em qual cidade que a Barra da Tijuca fica localizada. “Ela não estava sabendo dizer se é dentro da cidade do Rio ou fora”, disse Vinicius. “O que eu não sabia era se tem o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro”, respondeu Brunna. “A cidade é dentro do estado?”, questionou ela.

Eliezer confirmou, e ela continuou confusa. “É no centro do Rio, a cidade do Rio de Janeiro?”, disse. O brother tentou explicar para Brunna que o centro é um bairro e que a cidade tem outros bairros, como Copacabana e Ipanema.

continua após publicidade .

Com informações do Isto É.