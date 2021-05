Bruna Surfistinha anuncia gravidez do primeiro filho

Continua após publicidade

A empresária, ex-garota de programa e escritora Raquel Pacheco, 36, conhecida pelo apelido Bruna Surfistinha, anunciou que está grávida no primeiro filho.

Na sua conta no Instragram, ela publicou uma foto em que mostra a barriga de cinco meses de gestação e diz que está transbordando de felicidade. “Eu não via a hora de dividir com vocês esta notícia maravilhosa: estou gravidíssima faz 21 semanas.”

“Para quem me acompanha há bastante tempo sabe o quanto sempre desejei ser mãe e agora estou realizando este sonho aos 36 anos da maneira mais linda que poderia ser”, escreveu.“Quero agradecer a todos que torceram para que esta fase maternal chegasse para mim. Sempre recebi muitas mensagens de pessoas comentando sobre e me desejando a realização deste sonho”.Raquel também disse que, no domingo (9), seu primeiro Dia das Mães, ela contará aos seus seguidores mais detalhes sobre a gravidez, incluindo se é menina ou menino. “No meio do caos e de tantas notícias tristes, estou vivendo o momento mais lindo da minha vida.”A história de Raquel Pacheco foi imortalizada em livros, filme e série. Sua biografia virou filme, com Deborah Secco, 41, fazendo a protagonistas, há dez anos. Já em 2016 ganhou uma versão em série, “Me Chama de Bruna”, com Maria Bopp, 29, no papel principal.“As pessoas têm um interesse muito grande na Bruna Surfistinha. É como se ela despertasse questões humanas”, afirmou a escritora, que sempre se refere ao seu pseudônimo como prostituta na terceira pessoa, à Folha em 2019, ao comentar as críticas do presidente Jair Bolsonaro a essas produções.

Por Folhapress