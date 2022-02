Da Redação

Bruna Santana e Raphael Veiga terminam o noivado

Foi anunciado, nesta terça-feira (15), com base em informações passadas à Revista Quem, por fontes próximas ao casal, que Bruna Santana e Raphael Veiga não estão mais juntos.

A irmã de Luan Santana e o jogador do Palmeiras, ambos de 26 anos, terminaram o noivado que havia sido firmado em outubro de 2021.

O relacionamento entre eles havia sido confirmado em julho do ano passado e os dois costumavam dividir com os fãs a intimidade do casal, como momentos e viagens românticas. Em outubro de 2021, o noivado foi anunciado pelo agora ex-casal em um bate-papo com fãs do jogador de futebol.

Um deles perguntou ao jogador "vai casar que dia?" e, em resposta, Raphael mostrou a aliança no dedo anelar de Bruna.

Antes do rompimento, Bruna estava em Dubai acompanhando o agora ex-noivo na final do Mundial de Clubes, onde o Palmeiras perdeu o título para o time inglês, Chelsea, por 2 a 1.





Fonte: Revista Quem.