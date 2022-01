Da Redação

Bruna Marquezine se desespera em brinquedo com Sasha

Bruna Marquezine divertiu a internet na noite desta quarta-feira (5), após postar em seus stories uma sequência de vídeos em que aparece desesperada em um brinquedo radical junto de Sasha Meneghel. Nas gravações, as amigas estão em um parque em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.

continua após publicidade .

A dupla está em um brinquedo chamado Sling Shot, no qual as duas estão em cadeiras presas por elásticos, que são arremessadas para o alto, como se fossem um estilingue.

Sasha está se divertindo com a brincadeira e com o desespero da Marquezine, que em vários momentos faz caras de pânico e grita horrorizada com a experiência, enquanto a filha de Xuxa 'chora de rir' ao seu lado.

continua após publicidade .

Uma edição compilada do vídeo foi publicado pela própria Marquezine em seu Twitter, onde a atriz também escreveu: “Eu fui três vezes seguidas e até agora não sei por quê”.

Marquezine chegou a trocar sua foto de perfil nas redes sociais para uma das caretas que fez durante o passeio no brinquedo.

Com informações da Istoé Gente.

continua após publicidade .

Assista ao vídeo abaixo:

Bruna Marquezine se desespera em brinquedo com Sasha - Vídeo por: tnonline