Bruna Marquezine faz tatuagem inspirada no filme Besouro Azul; veja

A atriz Bruna Marquezine fez uma nova tatuagem! A estrela eternizou na pele a sua nova conquista profissional. Nesta semana, ela estreia nos cinemas internacionais com o filme Besouro Azul, que é produção gravada nos Estados Unidos, e ela fez uma tatuagem para este projeto.

Nesta quinta-feira (17), a tatuadora Sabrina Conde mostrou uma foto da tatuagem da atriz no feed do Instagram. Bruna Marquezine tatuou o desenho de um besouro no braço para lembrar deste projeto em sua carreira.

Foto por Da Redação

