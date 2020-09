Bruna Marquezine diz que fez teste de Covid-19 - TNOnline

Continua após publicidade

Bruna Marquezine assoprou as velhinhas para comemorar, na última terça-feira (4), seus 25 anos. Por causa das restrições impostas pela pandemia de coronavírus, a atriz teve que se contentar com uma festa pequena, apenas para a sua família.

Mesmo assim, ela tomou cuidados importantes para garantir a saúde de seus parentes. Questionada no Twitter por uma fã se ela havia “assoprado ou abanado” as velas de seu bolo, ela deu uma resposta inusitada.

“Assoprei. Fiz teste de Covid”, escreveu Bruna em resposta à sua seguidora. Vale lembrar que o novo coronavírus é transmitido de várias formas, inclusive por meio de gotículas de saliva.

Outro internauta chegou a perguntar à atriz se haveria outra motivação para ela ter feito o teste para a doença. “Não! Só por segurança! Tudo lindo”, ela disse, tranquilizando seus fãs.

Bruna comemorou sua festa de forma discreta e ainda não compartilhou fotos da celebração nas redes sociais, apesar dos pedidos dos fãs. Com temática de luau, o aniversário foi um dos melhores que ela já teve, de acordo com posts seus no Twitter.

“Que coisa mais linda essa tag #MarquezineDay”, escreveu ela no dia seguinte à comemoração, em relação à tag que a homenageava nas redes sociais. “Eu nem sei como faço pra agradecer! Por mais absurdo que pareça, eu ontem vivi um dos melhores aniversários da minha vida.:

“Nunca achei que viveria isso em meio a uma pandemia, com o mundo do jeito que tá, com tão poucos motivos pra celebrar, mas mesmo longe fisicamente de muita gente importante pra mim, eu me senti amada, especial e vi beleza em tudo ao meu redor. E vocês fizeram parte disso, então muito muito muito obrigada!”

Por Folhapress