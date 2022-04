Da Redação

Bruna Marquezine desabafa sobre namoro com Neymar

A atriz Bruna Marquezine falou, mais uma vez, sobre o relacionamento com Neymar Jr. Ela confessou a mágoa por ver o rótulo de namorada do craque se sobressair à carreira e fazer, durante um período, com que ela duvidasse da própria capacidade como atriz.

“Vi coisas acontecendo, vi gente querendo me sabotar, se unindo para fomentar ódio, achando legal quando eu era diminuída a namorada do Neymar mesmo tendo visto de perto minha trajetória”, disse em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Preparando-se para estrear em Hollywood em um papel de destaque no filme Besouro Azul, Bruna afirma se sentir aliviada por estar solteira. Neste momento, a atriz garante que a nova conquista não pode e não será atribuída a “homem nenhum do mundo”.

Com informações do Metrópoles.