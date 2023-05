Bruna Marquezine compra apartamento luxuoso no RJ; veja o valor

Da Redação

Bruna Marquezine adquiriu um novo apartamento de luxo. O imóvel, que fica localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, é um triplex com direito à piscina e vista para o mar.

Segundo o perfil Condomínio da Fifi no Instagram, a atriz gastou nada mais, nada menos que R$ 12 milhões para comprar o apartamento. Bruna Marquezine chegou a publicar fotos do novo imóvel nas redes sociais recentemente. As informações são do Leo Dias, do site Metrópoles.

Em 2022, a atriz vendeu uma mansão de luxo que possuía na Zona Oeste da cidade para o cantor Michel Teló. Segundo o colunista Lucas Pasin, Marquezine teria faturado R$ 15 milhões na venda.

