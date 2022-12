Bruna Linzmeyer rebate 'haters' após ser chamada de feia; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A atriz cortou os cabelos curtinhos e pintou de uma cor amarela bem marcante

Bruna Linzmeyer não se deixou atingir por comentários negativos, nesta quinta-feira (15). A atriz, de 30 anos, causou polêmica ao mudar radicalmente o visual e foi fortemente criticada e chamada de "feia" por diversos internautas.

continua após publicidade .

Sempre muito educada, a artista respondeu: "A beleza está nos olhos de quem vê". O comentário em questão da atriz foi feito em uma caixinha de perguntas, quando o fã questionou "Como você conseguiu ficar tão feia? Você era um dos rostos mais lindos do Brasil. Misericórdia".

LEIA MAIS: Guimê comenta sobre Lexa: 'Nunca amei nenhuma mulher como ela'

continua após publicidade .

Há alguns dias, Bruna já havia recebido críticas ao mostrar os cabelos curtinhos, em uma cor amarela bem marcante, e sobrancelhas pintadas no mesmo tom. "A gente aprende o que é bonito e o que não é, então eu acredito também muito numa ideia de beleza que, quando a pessoa se sente reconhecida, amada, prestigiada, quando a pessoa tem dinheiro para pagar as contas, tem uma boa comida para comer, tem amigos em volta, essa pessoa ficar muito mais bonita", disse a atriz em um trecho de vídeo postado no Instagram.

Ela encerrou mandando um recado: "Lidem vocês com o desamparo emocional que se tem quando se vê uma mulher bonita, valorizada, prestigiada, bem-sucedida e, olha, ela não segue os padrões de beleza de vocês. É desestabilizador, né? Porque aí vocês tem que rever a vida de vocês."

Nos comentários, Bruna ganhou elogios de nomes como Ana Caetano e Zélia Duncan, que fez questão de reforçar: "Ai, Bruna, aconteceu o impossível, essa sua fala te deixou mais bonita! Te amo forte, te admiro sempre. Te vejo feliz e o resto pouco importa. Vida é hoje, com a urgência de "um girassol, da cor dos seus cabelos"!" A namorada de Bruna, a DJ Marta Supernova, também a elogiou: "A elegância da autoestima cuidada com carinho."

continua após publicidade .





Fonte: Informações Revista Quem.

Siga o TNOnline no Google News