Bruna Linzmeyer deixa a Globo após 12 anos na emissora

Atriz Bruna Linzmeyer, que viveu Madeleine na primeira fase do remake de 'Pantanal'.

A atriz Bruna Linzmeyer (30) anunciou nas redes sociais que encerrou seu contrato fixo com a TV Globo após anos na emissora.

Nesta segunda-feira, 16, a artista, publicou um longo texto em agradecimento à emissora onde trabalhou por 12 anos.

Na publicação em seu perfil no Instagram, a famosa confessou que nunca sonhou em ser atriz, mas refletiu sobre as oportunidades que a profissão lhe ofereceu ao longo de sua trajetória de nove novelas e uma série na Globo.

"Nunca sonhei ser atriz, mas sonhei absolutamente tudo que esse ofício me traz. Mal sabia eu o imenso brilho no coração que ser artista me traria, quantos mundos conheceria, quantas gentes. São 12 anos “de casa”, 12 anos de carteira de trabalho assinada, 9 novelas, 1 série, 2 personagens protagonistas. E todas elas tecem, intrinsecamente, quem eu sou", iniciou ela.

"A Globo é um espaço que me acolhe, que me ensina, que permite cada pequena loucura que permeia a construção de uma personagem. Me faz crescer, me faz melhor, mais esperta, mais crente da importância da minha generosidade, da minha escuta, da minha estranheza. A mágica da televisão tá grudada na minha retina e sempre vou me sentir em casa nessa empresa. Já já estarei nervosa, caracterizada e prestes a entrar naqueles estúdios de novo. Olho pro futuro, animada com o que virá e muito grata pela história que me trouxe até aqui. Uma história que segue sendo escrita", continuou.

"Agradeço imensamente às pessoas com as quais trabalhei, tudo que me ensinaram e a confiança no meu trabalho, pois é o que me permite agora o anseio e a maturidade de seguir múltiplos caminhos. Muito obrigada pela oportunidade de trabalhar, pela dignidade que existe através do trabalho, pelo reconhecimento e pelo futuro que se faz possível a partir de agora. Até já, TV Globo", se despediu Linzmeyer ao finalizar.

Vale destacar que Bruna Linzmeyer estreou na Globo na minissérie Afinal, o que querem as mulheres, de 2010), seu último trabalho nas telinhas foi como a Madeleine na primeira fase do remake de Pantanal.

