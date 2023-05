Bruna Griphao muda o visual após o BBB23 e arranca suspiros; confira

Da Redação

Bruna Griphao

Terceira colocada do BBB23, a atriz Bruna Griphao mudou o visual na última quinta-feira (4). Ela mostrou nas redes sociais o novo look, com os cabelos mais curtos e ondulados. Toda produzida, ela exibiu o resultado da mudança e deixou os seguidores impactados.

Sem dar detalhes, a loira avisou que está começando uma nova fase. O modelo escolhido pela atriz, um corte long bob, deixou o visual da atriz menos formal. Nos comentários, seguidores elogiaram o visual da musa. "Ficou mais linda!! Sucesso", comentou um. "Que coragem", disparou outro.

Nos últimos dias, a atriz fez aparição em vários programas da Globo, mas tem adotado uma postura mais discreta. Confira o novo visual da atriz:

🚨VEJA: A atriz e ex-BBB Bruna Griphao mudou o visual. Gostaram? pic.twitter.com/8nA5h3dVVM — Central Reality (@centralreality) May 4, 2023





