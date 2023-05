Bruna Griphao e Gabriel Santana são vistos em clima de romance

Da Redação

Festa aconteceu no começo da semana

Do BBB para a vida! Na noite de segunda-feira, 15, aconteceu a festa de aniversário de Marvvila, com a presença de ex-BBBs. Os atores Bruna Griphao (24) e Gabriel Santana (23) foram flagrados em clima de muito romance durante a comemoração de 24 anos da pagodeira no Rio de Janeiro.

Após viverem um quase affair no reality show da TV Globo, Big Brother Brasil 23, em imagens que circulam nas redes sociais, internautas apontam que os dois trocaram beijos. Segundo post na página Segue a Cami, os ex-BBBs foram embora da festa juntos.

Na segunda-feira, 15, Bruna e Gabriel Santana apareceram almoçando juntos. Em suas redes sociais, a atriz mostrou o momento ao lado do colega de confinamento. “Segundou”, escreveu, marcando o ator na postagem.

Bruna Griphao e Gabriel Santana aos beijos na festa de aniversário da Marvvila. pic.twitter.com/EUPNhZhPx8 — Central Reality (@centralreality) May 16, 2023





