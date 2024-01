Bruna Biancardi toma atitude após rumores de terceiro filho de Neymar

Siga o TNOnline no Google News

Bruna Biancardi tomou uma atitude após os rumores de que Neymar estaria esperando o terceiro filho, que seria fruto do relacionamento com uma modelo brasileira. A influencer, que teve Mavie há três meses, parou de seguir o ex-namorado no Instagram.

Ao pesquisar o nome do craque da Seleção Brasileira, é possível ver que ela segue apenas o site oficial do jogador e Neymar Pai. Apesar da situação, Biancardi não se manifestou sobre os rumores de gravidez, revelados por Leo Dias, em seus Stories.

A influencer Jamile Lima, que comentou em um perfil de fofoca que Neymar Jr. seria pai pela terceira vez, alegou não ser a autora do post e colocou a culpa em um membro de sua equipe. “Estou tomando as medidas cabíveis”, afirma.

Jamile publicou vídeos em seus Stories, nesta terça-feira (2/1), para esclarecer a situação e negou que esteja grávida do jogador. Vale lembrar que o colunista Leo Dias afirma que o atleta será pai pela terceira vez, mas ainda não revelou quem é a mãe do suposto bebê.

“Eu não estou grávida do Neymar, eu nem o conheço, nunca o vi pessoalmente. Esse comentário que surgiu nas páginas de fofoca foi um comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe, em tom de brincadeira”, garantiu Jamile.

A influencer ainda alega estar “tomando as medidas cabíveis” e pediu desculpas ao jogador: “Me perdoe, Neymar, se isso te causou algum constrangimento”.

