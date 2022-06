Bruna Biancardi surge com biquíni fio-dental curtindo Miami

A influenciadora está viajando com namorado Neymar e também com a cunhada, Rafaella Santos, e alguns amigos

Da Redação

Atualização: 12 de junho, 2022, às 11:33

fonte: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi, namorada de Neymar Jr., compartilhou com seus seguidores no Instagram neste sábado (11) os looks que escolheu para curtir Miami