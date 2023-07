Bruna Biancardi revela seu look para o chá de bebê da filha, Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é a namorada de Neymar Jr, reuniu suas amigas na tarde deste sábado, 22, para celebrar o chá de bebê da filha, Mavie. Ela está grávida e aproveitou que a barriguinha já está aparecendo para celebrar a proximidade para o parto junto com suas amigas mais íntimas. Para a ocasião, ela caprichou na escolha do look.

Em um vídeo nas redes sociais, Bruna revelou detalhes de como foi o chá de bebê, que aconteceu na beira da piscina de uma mansão. A influencer apareceu com um look básico, mas repleto de informação de moda.

Biancardi surgiu com uma calça jeans soltinha, top branco e jaqueta branca com aplicações de brilhos e estilo cropped. O modelito deixou à mostra a barriguinha de grávida dela.

Nas imagens do vídeo, ela também mostrou o brinde com as amigas, a decoração da festa e as brincadeiras durante o chá de bebê. “Quando você reúne suas amigas para um simples encontro e os envolvidos transformam isso em um chá da tarde parisiense tão lindo, delicado e cheio de amor. O Chá da Mavie foi perfeito e queria que vocês fizessem parte desse momento comigo. Obrigada a todos”, disse ela na legenda.

Foto por Da Redação

Bruna Biancardi fala sobre a gravidez

Recentemente, Bruna Biancardi comentou sobre o que está vivendo durante a gestação. “Meu maior sonho sempre foi ser mãe. Desde jovem eu tinha esse desejo. Após decidirmos, fiz alguns exames para ver como estava a minha saúde geral e fertilidade, imaginei que levaria algum tempo devido ao uso de anticoncepcionais por muitos anos, mas graças a Deus a minha saúde estava ótima e logo engravidei”, revelou a modelo durante uma entrevista para a Vogue.

“Cada semana sinto uma nova mudança. Primeiro foram as cólicas, seguida pelos enjoos, o aumento do apetite (eu comia muito nos quatro primeiros meses), indisposição para fazer exercícios físicos… depois foi tudo melhorando, o sono durante o dia passou, comecei a ter mais ânimo para me cuidar e agora sinto a bebê mexer, uma das sensações que eu mais queria ter”, disse Bruna.

Com informações: Revista Caras

