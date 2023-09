Bruna Biancardi mostra o quarto de sua filha com Neymar

Siga o TNOnline no Google News

À espera de sua primeira filha, a influenciadora digital Bruna Biancardi está contando os dias para conhecer Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. Com isso, ela está correndo com todos os preparativos para receber a pequena.

A futura mamãe está de passagem pela casa de seus pais, que está passando por uma reforma. E o imóvel irá ganhar um cantinho especial para a herdeira do craque do Al-Hilal. Em seus stories do Instagram, Bruna contou que a suíte está sendo arrumada para que Mavie tenha seu quarto pertinho dos avós.

"Começou uma obrinha aqui em casa. Eu já queria fazer um quartinho pra Mavie aqui, para ela ter o cantinho dela quando a gente estiver aqui na casa dos meus pais. E eu vou mostrando para vocês ao longo dos dias, a parte de obra e a decoração do quartinho", contou a morena.

Horas depois, a mãezona voltou a mostrar detalhes da reforma com seus seguidores. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ela exibiu o cômodo com o chão forrado e preparado para receber uma baita transformação. Ele conta com boa iluminação natural, além de um banheiro particular.

Bruna Biancardi exibe barrigão com look fitness

Mais cedo nesta terça-feira, 12, Bruna Biancardi mostrou que tem experiência com estilo e conforto. Grávida, a modelo e influenciadora digital exibiu seu barrigão da gestação em ensaio fotográfico para uma marca de moda fitness.

Nas fotos, a musa apareceu com calça de ginástica e top, que deixou suas novas curvas à mostra aos seus seguidores. Bruna esbanjou a beleza ao posar belíssima e com muito estilo. E ela não deixou de arrancar elogios dos seguidores. "Ai que maravilhosa", "Você tá tão linda", "Chique!!", disseram eles.

Em conversa com os seguidores, Bruna – que mostra com frequência suas produções nas redes sociais –, negou que esteja usando filtros para mudar seus traços. "Até tirei o filtro aqui pra mostrar minha boca, que vocês estão achando que é do filtro. A boca realmente fica grande na gestação. E já tenho uma boca grande. Aí aumenta. Não é o filtro", assegurou.

Fonte: Revista Caras

