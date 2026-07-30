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Bruna Biancardi faz festa de aniversário dupla para filha e enteada; veja fotos

Comemoração reuniu as filhas de Neymar após datas originais coincidirem com a viagem da família durante a Copa do Mundo

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 10:45:15 Editado em 30.07.2026, 10:45:00
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Bruna Biancardi faz festa de aniversário dupla para filha e enteada; veja fotos
Autor Festa aconteceu nesta quarta-feira (29) - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Bruna Biancardi promoveu, na quarta-feira (29), uma festa em sua residência para celebrar os aniversários de Mel, sua filha com o jogador Neymar, e de Helena, fruto do relacionamento do atleta com Amanda Kimberlly. A comemoração conjunta foi organizada para reunir amigos e outras crianças, já que os aniversários das duas meninas ocorreram durante a viagem da família para acompanhar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, impossibilitando uma festa infantil na ocasião.

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Por meio de publicações em suas redes sociais, a influenciadora mostrou os preparativos de uma tarde repleta de oficinas e brincadeiras para os convidados. Bruna relatou ainda que um forte vento chegou a comprometer a estrutura do evento horas antes do início, mas a equipe conseguiu reorganizar o espaço a tempo de receber os convidados conforme o planejado.

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As datas oficiais de aniversário das crianças ocorreram no início do mês de julho, quando Helena completou dois anos no dia 3 e Mel celebrou seu primeiro ano de vida no dia 5. Durante o período da competição esportiva, as comemorações haviam ficado restritas aos familiares presentes na viagem no caso de Mel, enquanto Helena celebrou a data no Brasil ao lado da mãe e de amigos próximos. Na época, Neymar homenageou as duas filhas com publicações e declarações nas redes sociais.

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