Bruna Biancardi exibe detalhe especial do helicóptero de R$ 50 milhões de Neymar Jr; veja
É possível notar detalhes da área interna do helicóptero
A influenciadora Bruna Biancardi encantou os seguidores ao compartilhar alguns registros de momentos especiais vividos nos últimos dias. Entre os cliques publicados na quarta-feira (20) a esposa de Neymar Jr mostrou duas fotos de uma viagem no helicóptero personalizado do jogador de futebol.
Em uma das imagens, Bruna aparece sentada na aeronave ao lado da filha mais velha do casal, Mavie, de 2 anos. Já no segundo registro, a influenciadora foi fotografada sozinha no banco antes de iniciar o trajeto.
Em ambas as fotos, é possível notar detalhes da área interna do helicóptero avaliado em mais de R$ 50 milhões, incluindo a personalização do encosto dos bancos, que possui o icônico símbolo do Batman, super-herói favorito de Neymar Jr.
O helicóptero particular do atleta do Santos, fabricado em 2019, ainda possui as iniciais do craque na parte externa. A aeronave é um Airbus ACH145 (ou BK 117 D-2) e tem capacidade para transportar até nove passageiros.
Neymar Jr ainda é dono de um avião modelo Dassault Falcon 900LX, avaliado em até US$ 45 milhões, cerca de R$ 225 milhões na cotação atual. Além disso, o jogador de futebol também possui uma réplica do Batmóvel, inspirado no veículo de Batman, avaliado em cerca de R$ 8 milhões.
Veja os detalhes do helicóptero de Neymar Jr:
Informações: Revista Caras
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