Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
NOVIDADE

Bruna Biancardi e Neymar anunciam gravidez da terceira filha do casal; vídeo

Casal compartilhou a novidade nas redes sociais nesta segunda-feira (15)

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 20:46:34 Editado em 15.06.2026, 20:50:34
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Bruna Biancardi e Neymar anunciam gravidez da terceira filha do casal; vídeo
Autor Neymar já é pai de Davi Lucca, Mavie e Mel - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador Neymar Jr anunciaram nesta segunda-feira (15) que estão à espera de mais um filho. O bebê será uma menina, juntando-se às irmãs Mavie e Mel, filhas que o casal já possui em comum. A gestação foi revelada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da criadora de conteúdo, que instigou os seguidores logo na legenda ao afirmar que os dois tinham uma novidade para contar. Assista ao vídeo abaixo.

LEIA MAIS: Goleiro Vozinha se destaca e Cabo Verde segura Espanha na estreia da Copa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante a confirmação do sexo do bebê, o atacante demonstrou bom humor com o fato de estar cercado por mulheres. Em tom de brincadeira, Neymar declarou que vai montar um grupo musical em casa e que, a partir de agora, a família será a banda "Spice Girls".

Apesar de celebrar a chegada de mais uma garota, o atleta já deixou claro o desejo de ter outro menino no futuro. O jogador avisou de forma descontraída que, em dezembro do ano que vem, tentará uma nova gravidez em busca de um garoto. Vale lembrar que, além das filhas com Bruna Biancardi, Neymar já é pai de Davi Lucca, o seu primogênito, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.

Assista ao vídeo

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bruna biancardi celebridades família FILHOS gravidez Neymar Jr
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV