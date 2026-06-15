Bruna Biancardi e Neymar anunciam gravidez da terceira filha do casal; vídeo

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador Neymar Jr anunciaram nesta segunda-feira (15) que estão à espera de mais um filho. O bebê será uma menina, juntando-se às irmãs Mavie e Mel, filhas que o casal já possui em comum. A gestação foi revelada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da criadora de conteúdo, que instigou os seguidores logo na legenda ao afirmar que os dois tinham uma novidade para contar. Assista ao vídeo abaixo.

LEIA MAIS: Goleiro Vozinha se destaca e Cabo Verde segura Espanha na estreia da Copa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante a confirmação do sexo do bebê, o atacante demonstrou bom humor com o fato de estar cercado por mulheres. Em tom de brincadeira, Neymar declarou que vai montar um grupo musical em casa e que, a partir de agora, a família será a banda "Spice Girls".

Apesar de celebrar a chegada de mais uma garota, o atleta já deixou claro o desejo de ter outro menino no futuro. O jogador avisou de forma descontraída que, em dezembro do ano que vem, tentará uma nova gravidez em busca de um garoto. Vale lembrar que, além das filhas com Bruna Biancardi, Neymar já é pai de Davi Lucca, o seu primogênito, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.

Assista ao vídeo





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



