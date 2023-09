Bruna Biancardi desabafa após nova traição de Neymar: “Mais uma vez”

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A influenciadora digital Bruna Biancardi quebrou o silêncio nesta terça-feira (19), e usou suas redes sociais para se pronunciar sobre uma nova suposta traição de seu namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, com quem espera de sua primeira filha. A modelo se diz decepcionada com a atitude do atleta.

continua após publicidade

Através dos stories do Instagram, Bruna se manifestou através de uma nota curta: “Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada”, iniciou. “Mas, na reta final da minha gestação, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha”, disse a influenciadora, que será mãe de uma menina chamada Mavie.

- LEIA MAIS: Lucas Souza abre o jogo ao ser questionado sobre Jojo Todynho

continua após publicidade

“É somente nisso que vou pensar no momento”, Bruna completou e expressou sua gratidão ao apoio de amigos e familiares em um momento difícil: “Agradeço as mensagens de carinho”, a influenciadora finalizou o comunicado depois que uma suposta traição ganhou repercussão na web na última segunda-feira (18).

Foto por Da Redação

Nos vídeos, que foram publicados pelo colunista Leo Dias, o jogador aparece em uma boate em Barcelona, na Espanha, chamada Sala Apolo, acompanhado de duas mulheres. O jornalista, inclusive, entrou em contato com o pai do jogador, o empresário Neymar, que deu uma resposta inusitada ao comentar o status de relacionamento do filho.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



"Ele é solteiro. Ou não. Eles são namorados (Neymar e Bruna Biancardi)", declarou ele. Depois, Neymar pai ainda disse que as pessoas não tem direito de dar opinião sobre o caso. "Eles tem um relacionamento e ninguém tem nada a ver com isso", disse o empresário, levantando suspeitas de que o namoro do filho teria chegado ao fim.

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News