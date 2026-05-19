Bruna Biancardi desabafa após convocação de Neymar: “Tentaram apagar”

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo, na segunda-feira (18), rendeu muitas reações nas redes sociais, tanto negativas quanto positivas. Após a confirmação de que o marido vai para a competição, Bruna Biancardi fez um desabafo sobre os desafios enfrentados pelo marido e se declarou.

“Amor, eu vi e vivi com você os dias difíceis, o cansaço escondido atrás do seu sorriso, as dores que você suportou em silêncio e no nosso quarto, as renúncias que você fez, vi você continuar quando estava cansado.. mesmo quando desistir parecia mais fácil”, começou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Museu do Futebol lança exposição sobre camisas da seleção brasileira

Ataques e reação do jogador

Em seguida, a influenciadora recordou os ataques sofridos pelo amado: “Vi você se levantar depois das frustrações, dos ataques, das piadas, das manchetes sensacionalistas.. E confesso que, em muitos momentos, me preocupei de verdade com o seu psicológico. Mas, você nunca desistiu de você, nem nós (sua família, seus pais, irmã, sua equipe, seus amigos)”, afirmou.

Logo depois, ela observou: “Também vi como o Brasil pediu por vocês! E foi emocionante ver o quanto as pessoas reconhecem o que muitos tentaram apagar. E isso só me fez ter ainda mais certeza de que o seu propósito até aqui já foi muito bem realizado e que a história que você escreveu no futebol, já é linda!“, elogiou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



Bruna Biancardi aproveitou para falar sobre os próximos passos de Neymar: “Agora começa uma nova fase, talvez a mais esperada por você.. E essa convocação não é sorte. É o resultado da sua entrega, fé, esforço, coragem e amor pelo que faz!”, declarou, antes de completar:

“Eu sei o quanto vestir essa camisa representa pra você. Sei o quanto você sonhou com esse momento, quantas vezes trabalhou em silêncio pra merecer estar ali.. E agora chegou”, comemorou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No fim, a influenciadora garantiu: “Eu e a nossa família estaremos sempre com você: na alegria ou na tristeza, na vitória ou na derrota, nos dias bons ou nos ruins.. Te amamos infinitamente. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde em cada passo. Agora é a sua hora! Brilha ”, encerrou.