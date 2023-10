Britney Spears detalha como ela e Justin Timberlake fizeram aborto

A autobiografia de Britney Spears, intitulada “A Mulher em Mim”, foi oficialmente publicada nesta terça-feira (24). A obra revela detalhes íntimos da vida da cantora, incluindo o aborto que ela realizou durante seu relacionamento com Justin Timberlake.

No livro, Britney descreve como conheceu Justin quando ambos eram jovens e como se desenvolveu o relacionamento deles. Ela admite que estava ciente de várias infidelidades de Justin, mas optou por não confrontá-lo.

Britney expressa seu amor profundo por Justin, afirmando que “só tinha olhos para ele”. Ela tinha a esperança de que eles permaneceriam juntos para sempre.

A gravidez foi uma surpresa para o casal. Britney sonhava em construir uma família com Justin, mas isso aconteceu mais cedo do que ela esperava. No entanto, Justin Timberlake não ficou satisfeito com a notícia da gravidez, alegando que não estava preparado para ser pai. Eles tinham 19 anos na época.

Britney conta que compreendeu a posição de Justin e, relutantemente, concordou em não ter o bebê. Ela decidiu realizar o procedimento de aborto em casa para manter a gravidez em segredo. Apenas Felicia Culotta, ex-assistente de Britney, e Justin Timberlake estavam presentes no dia.

O dia do procedimento foi extremamente doloroso para a pop star. Ela estava assustada e chegou a pensar se iria morrer. Ela conta que Justin ficou ao seu lado enquanto ela passava mal.

Ela também relatou que em um momento, Justin pegou um violão e começou a cantar para Britney enquanto ela chorava e sofria até que tudo acabasse.

