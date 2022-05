Britney Spears anuncia que perdeu o bebê

Da Redação

A cantora Britney Spears anunciou, neste sábado (14), que sofreu um aborto espontâneo e perdeu o bebê que estava esperando do noivo Sam Asghari.

continua após publicidade .

A celebridade, que usou o perfil oficial no Instagram para dar a notícia aos fãs com um breve comunicado, pediu "privacidade durante este momento difícil".

"É com nossa tristeza mais profunda que anunciamos que perdemos nosso bebê no início da gravidez. Esse é um momento devastador para qualquer pai ou mãe. Talvez devêssemos ter esperado para anunciar até que tivéssemos um pouco mais de certeza, mas estávamos muito entusiasmados em compartilhar a boa notícia. Nosso amor pelo próximo é nossa força. Nós vamos continuar tentando aumentar nossa linda família. Estamos muito gratos por todas as suas manifestações. Nós pedimos, encarecidamente, que respeitem nossa privacidade neste momento difícil", diz o texto.

continua após publicidade .

Gravidez de Britney Spears



Britney anunciou que estava grávida em 11 de abril, gestação que era fruto do relacionamento dela com Sam Asghari. A informação foi dada por meio das redes sociais, quando a cantora disse que decidiu fazer um teste depois de perceber que estava ganhando peso. Na ocasião, Britney chegou a brincar sobre a possibilidade de estar à espera de gêmeos.

continua após publicidade .

"Perdi tanto peso para ir na minha viagem a Maui só para ganhar de volta… Pensei: 'Nossa … O que aconteceu com meu estômago???'. Meu marido disse: 'Não, você está grávida de comida, boba'. Então, fiz um teste de gravidez e estou tendo um bebê [...] Espalhando muita alegria e amor", postou Britney em parte do texto publicado no Instagram.

Britney já é mãe de dois filhos, Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15. O pai de ambos é Kevin Federline, com quem a cantora teve um relacionamento.

Com informações: R7