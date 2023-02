Briga ou reconciliação? Bruna Marquezine é flagrada conversando com ex

Da Redação

Bruna Marquezine foi flagrada enquanto conversava com o ex-namorado, Enzo Celulari, em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (21), durante as comemorações do carnaval.

Em um vídeo publicado nas redes sociais pelo perfil Gossip do Dia, o filho de Claudia Raia aparece gesticulando e falando no ouvido da atriz. De acordo com as imagens, uma mulher próxima ao ex-casal não está com uma expressão muito amigável.

Alguns internautas questionaram se a jovem seria o atual "relacionamento" de Celulari. "Ali na frente dele é a atual? Porque pela cara que ela está fazendo, parece que não está gostando nadinha", pontuou uma internauta. Enzo, no entanto, afirmou recentemente para a mídia que está solteiro.

Investigadores e curiosos até demais, outros seguidores analisaram a linguagem corporal de Bruna e Enzo e concluíram que a conversa não devia ser das mais amigáveis. "Parecia que estavam colocando os pingos nos IS", concluiu uma internauta.

Bruna e Enzo começaram a namorar no início de 2021, assumiram o romance publicamente em abril e terminaram em julho do mesmo ano.

