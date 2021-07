Da Redação

BreakTudo Awards 2021 divulga lista de indicados

Na manhã desta quinta-feira (29), a premiação brasileira BreakTudo Awards divulgou sua lista oficial de indicados deste ano de 2021. A premiação é considerada uma das maiores da atualidade quando se fala de premiações de cultura pop no Brasil e promete agitar ainda mais web neste ano através de sua votação. No ano passado bateu seu próprio recorde de votos, tendo 94 milhões de votos, o que garantiu a ela ser uma das premiações brasileiras mais votadas do país.

A garota do Rio, Anitta, novamente está entre os destaques da lista de indicados do prêmio, ela recebeu 5 indicações, sendo uma delas pelo seu aclamado clipe de "Girl From Rio". Pela primeira vez Luan Santana também lidera a lista de indicados, o dono do hit "Morena" recebeu 5 indicações, sendo uma delas para Clipe Nacional por "Morena". Já o destaque internacional ficou para o grupo de k-pop BTS, entre as nomeações estão as para Clipe Internacional por "Dynamite", que tem 1 bilhão de acessos no YouTube e Hit Internacional por "Butter", que está morando na Hot 100 da Billboard americana.

Outros artistas que também se destacam com múltiplas indicações são Pabllo Vittar, Ludmilla, Luísa Sonza, Ivete Sangalo, Taylor Swift, The Weeknd, Cardi B, Olivia Rodrigo e Ariana Grande.

BreakTudo Awards 2021 acontecerá no dia 21 de outubro no estado do Rio de Janeiro e será transmitido pelo YouTube através do canal Telemilênio, pela TV no canal TV Cidade para as cidades do Rio e também pelo canal Yeeaah, através de streaming Box Brazil Play, Guigo TV e SoulTV. Os apresentadores e performers do evento ainda não foram divulgados pela premiação.

Veja quem são indicados:

Artista Feminina Nacional

Anitta

Gabriela Rocha

Ivete Sangalo

IZA

Joelma

Ludmilla

Luísa Sonza

Manu Gavassi

Artista Masculino Nacional

Gloria Groove

Gusttavo Lima

Jão

Luan Santana

Pabllo Vittar

Pedro Sampaio

Thiaguinho

Zé Felipe

Artista Feminina Internacional

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Doja Cat

Dua Lipa

Megan Thee Stalion

Selena Gomez

Taylor Swift

Artista Masculino Internacional

Ed Sheeran

Harry Styles

J Balvin

Justin Bieber

Lil Nas X

Post Malone

Shawn Mendes The Weeknd

Artista em Ascensão Internacional

Conon Gray

Danna Paola

Jack Harlow

Kim Loaiza

Lola Índigo

Maneskin

Roddy Ricch

Sofia Carson

Artista em Ascensão Nacional

Elana

Dara

FLAY

Gabily

Gabi Martins

Giulia Be

Kevin

O Chris

MC Rebecca

Orochi

Artista Latino

Becky G

Camilo

Karol G

Lali

Maluma

Natti Natasha

Sebastian Yatra

TINI

Revelação Nacional

João Gomes

Mari Fernandez

MC Mari

MC Niack

Mirella

MTK

URIAS

Zé Vaqueiro

Revelação Internacional

Giveon

Kali Uchis

Kenia Os

Maria Becerra

Olivia Rodrigo

ROSÉ

Tate McRae

The Kid Laroi

Dupla ou Grupo Nacional

BFF Girls

Grupo Menos É Mais

Israel e Rodolffo

Jorge e Mateus

Melim

Os Barões da Pisadinha

Maiara e Maraisa

Simone e Simaria

Artista Global

Calum Scott

IU

Machine Gun Kelly

Shatta Wale

Thalia Troye Sivan

Grupo Internacional

BlackPink

BTS

CNCO

5 SOS

Little Mix

Now United

RBD

Why Don’t We

Grupo Feminino de K-pop

AESPA

Blackpink

Brave Girls

Everglow

(G)I-DLE

ITZY

Loona

Twice

Grupo Masculino de K-pop

BTS

EXO

GOT7

MONSTA X

Seventeen

Stray Kids

TREASURE

TXT

Hino do Ano

Angels Like You – Miley Cyrus

Aunque No Sea Conmigo – Aitana, Evaluna

Coro de Amor – Emilio ft. Karol Sevilla

Eu Sim –Laura Pausini

Into Your Arms – Witt Lowry, Ava Max

New America – MARINA

Skin – Sabrina Carpenter

Traitor – Olivia Rodrigo

Colaboração Nacional

Agradece – Claudia Leitte, Natiruts Artigo

157 – Biel, Tays Reis

Bandida –Pabllo feat. Pocah

Deixa de Onda – Dennis, Ludmilla e Xamã

Inesquecível – Giulia Be, Luan Santana

Prints – Gabi Martins, Tierry

Saudades Né Minha Filha – FLAY, Jerry Smith

Te Deixo Crazy – Thiago Pantaleão, Danny Bond

Colaboração Internacional

Chain My Heart – Topic x Bebe Rexha

Ginger – WizKid, Burna Boy

Kiss Me More – Doja Cat, SZA

La Noche de Anoche – Bad Bunny, Rosalía

Papa – SICKOTOY, Elvana Gjata, INNA

Stay – The Kid Laroi, Justin Bieber

UN DIA – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy

Wild Side – Normani, Cardi B

Hit Nacional

Batom de Cereja – Israel e Rodolffo

Foi Por Conveniência – Marília Mendonça

Meu Pedaço de Pecado – João Gomes

Morena – Luan Santana

Oh Juliana – MC Niack

Penhasco – Luísa Sonza R

ainha da Favela – Ludmilla

Tipo Gin – Kevin O Chris

Hit Latino

Baila Conmigo – Selena Gomez, Rauw Alejandro

Bichota – Karol G

Despeinada – Ozuna, Camilo

Qué Más Pues? – J Balvin, Maria Becerra

Me Gusta – Anitta feat . Cardi B, Myke Towers

Niña de la Escuela – Lola Indigo, TINI, Belinda

Ram Pam Pam – Natti Natasha, Becky G

Siempre He Estado Aquí – RBD

Hit Internacional

Beggin – Måneskin

Butter – BTS

Drivers License – Olivia Rodrigo

Good 4 U – Olivia Rodrigo

Levitating – Dua Lipa, DaBaby

Montero – Lil Nas X

Save Your Tears – The Weeknd, Ariana Grande

Therefore I Am – Billie Eilish

Clipe Nacional

AMOR PIRATA – Jão

Big Bang – Fiuk

Deve ser horrível dormir sem mim – Manu Gavassi, Gloria Groove

Girl From Rio – Anitta

Gueto – IZA

Tentação – Carol Biazin, Luísa Sonza

Modo Turbo – Luísa Sonza, Pabllo Vittar, Anitta

MORENA – Luan Santana

Clipe Internacional

AYA – Mamamoo

Dynamite – BTS

Dancing With The Devil – Demi Lovato

Jalebi Baby – Tesher, Jason Derulo

Kiss My (Uh Oh) – Anne-Marie, Little Mix

Lovesick Girls – Blackpink

MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

Positions – Ariana Grande

Fandom Nacional

Anitters – Anitta

Cactos – Juliette Freire

Duancas – Duda Kropf e Bibi Tatto

Furacões – Gizelly Bicalho

Luanetes – Luan Santana

Mamadeiras – Lucas Viana

Vittarlovers – Pabllo Vittar

Zamuris – Ivete Sangalo

Fandom Internacional

Blinks – Blackpink

BTS Army – BTS

EXO-L – EXO

Louies – Louis Tomlinson

Once – Twice

Selenators – Selena Gomez

Swifties – Taylor Swift

Uniters – Now United

Melhor Reality Star

Carla Diaz

Dayane Mello

Gil do Vigor

Jakelyne Oliveira

Juliette Freire

Raissa Barbosa

Sarah Andrade

Stéfani Bays

Youtuber Masculino do Ano

Enaldinho

Felipe Neto

Gregory Kessey

Jean Luca

Lucas Rangel

Rezende

T3ddy

Whindersson Nunes

Youtuber Feminina do Ano

Bianca Andrade

Bibi Tatto

By Pamella

Camilla de Lucas

Gabi Oliveira

Ingrid Ohara

Jully Molinna

Maíra Medeiros

Personalidade da Internet

Blogueirinha

Felipe Neto

Jade Picon

Juliette Freire

Nicole Bahls

Rafael Ucmann

Rafa Kalimann

Whindersson Nunes

Crush do Ano

Any Gabrielly

Camilla de Lucas

Gil do Vigor

Gizelly Bicalho

João Guilherme

Maisa

Pkllipe

Sophia Abrahão

Série do Ano

Bom Dia, Verônica

Cidade Invisível

Elite

Loki

Love, Simon

Sky Rojo

WandaVision

Young Royals