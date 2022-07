Brasileiro viraliza por semelhança com Dustin, de Stranger Things

Da Redação

Dustin e Mateus Aquino

Por conta de sua semelhança com o ator Gaten Matarazzo, o Dustin Henderson, da série Stranger Things, o jovem brasileiro Mateus Aquino, de 19 anos, acabou viralizando no TikTok e em outras redes sociais.

Assim como Gaten, Mateus também tem uma síndrome genética rara chamada de displasia cleidocraniana, que afeta a formação óssea e dos dentes.

Nascido e criado em Santos, o jovem viralizou após sua irmã, Giovanna Aquino, postar um vídeo comparando ele com o personagem no dia 30 de junho. Com a série da Netflix em alta por conta da 4ª temporada, a publicação viralizou e soma mais de 6,7 milhões de visualizações.

Nesta temporada, um dos grandes destaques foi Dustin e sua amizade com Eddie. A atuação do Gaten Matarazzo foi elogiada pela crítica e pelos fãs.

Veja a publicação que a irmã de Mateus e que acabou viralizando na web:









