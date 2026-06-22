Brasileira viraliza ao fingir ser russa e dar "troco" em golpistas; veja vídeo





Uma jovem viralizou nas redes sociais após relatar como conseguiu reverter uma tentativa de golpe aplicada por vendedores ambulantes. Ao perceber que os comerciantes tentavam cobrar um valor dez vezes maior pelo seu consumo por acharem que ela era estrangeira, a mulher fingiu falar russo e efetuou o pagamento utilizando uma nota de 1.000 rúpias do Sri Lanka, cujo valor de mercado equivale a apenas R$ 15.

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A situação teve início quando a consumidora decidiu comprar espetinhos e notou a abordagem diferenciada por parte dos atendentes. "Antes de perguntarem se eu era gringa, comecei logo a falar em russo. Consegui escolher cinco espetinho e comecei a escutar o famoso ditado popular: 'Pra gringo é...' 'Mais caro!'", explicou.

Uma jovem viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução/Redes Sociais Uma jovem viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com o relato, o preço inicial estabelecido pelos produtos seria de R$ 45. No entanto, os vendedores tentaram adulterar o valor diretamente no visor do equipamento de cobrança antes de repassá-lo à cliente. "E aí já vieram logo com uma maquininha, 'pô, gringona, gringona', com a maquininha R$45 e na hora que eu fui, botaram mais um zero. Falei: 'Pera'", afirmou a jovem.

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Diante da tentativa de cobrança indevida de R$ 450, a mulher utilizou o pretexto de ser estrangeira para oferecer o pagamento em espécie com uma moeda internacional desvalorizada, confundindo os comerciantes sobre o real valor da cédula. "'Dólar? Dólar?' 1000 em verdinha, entreguei. Peguei meus espetinho", relatou.

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O desfecho do caso ocorreu sem que os ambulantes notassem que haviam recebido uma quantia muito inferior à pretendida e até mesmo ao preço original dos alimentos. No encerramento do vídeo, a jovem exibiu a nota utilizada e revelou que a estratégia foi baseada em uma encenação. "Sabe quanto vale isso aqui? R$ 15, 1000 Sri Lankas. E eu não falo russo", concluiu.