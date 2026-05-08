Brasileira leva mordida de cachorro e paga conta de R$ 84 mil em hospital nos EUA

A influenciadora brasileira Débora Rocha viralizou nas redes sociais ao relatar o susto que levou ao receber a conta do atendimento médico durante uma viagem aos Estados Unidos. Em um post no Instagram, ela mostrou a fatura de 17 Mil dólares (cerca de R$ 84 mil) após tomar duas doses de vacina em um pronto-socorro em Orlando por causa de uma mordida de cachorro.

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“Como uma mordida de um cachorro nos Estados Unidos agora me deixou quase endividada, com uma dívida de 17 mil dólares em um hospital de Orlando”, diz ela no vídeo, exibindo a cicatriz no braço.



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Segundo Débora, o valor incluiu 2,5 mil dólares por cada dose de vacina (totalizando 5 mil dólares), mais 5 mil dólares pela consulta e o restante referente ao tratamento com imunoglobulina. Como ela havia contratado um seguro de saúde para a viagem, não precisou arcar com os custos. A influenciadora lamentou os altos preços da saúde nos EUA e afirmou que tomou as outras duas doses necessárias já no Brasil, de forma gratuita.