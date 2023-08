'Branca de Neve': Andressa Urach viraliza ao realizar fetiche com anão

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Andressa Urach revelou recentemente, através de seu Instagram, que queria realizar um fetiche: “Tenho muita vontade de ficar com um anão. A Branca de Neve e os Sete Anões”, declarou a mulher. A ex-Fazenda foi às redes sociais para anunciar que cumpriu o desejo e se envolveu com um anão, inclusive, imagens do momento viralizaram na internet.

continua após publicidade

Inicialmente, Urach gravou as cenas de sexo para publicar na plataforma de conteúdo adulto Privacy, mas o vídeo vazou e repercutiu nas redes sociais.

Nas imagens, a modelo está vestida como Branca de Neve e mantém relações sexuais com um anão.

continua após publicidade

Após o coito, a mulher compartilhou algumas fotos que fez com Pistolinha, anão com quem teve relações. “Amei os momentos com um homem pequeno”, escreveu ela.

- LEIA MAIS: Andrea Urach revela novo fetiche: 'Branca de Neve e os sete anões'

Para a produção ser feita, Urach foi ao motel acompanhada do filho Arthur Urach (responsável pelas filmagens) e de seu assessor. “Alugamos um quarto bonito para fazer a gravação do meu conteúdo no Privacy e hoje vou ter duas câmeras”, disse demonstrando entusiasmo. “Olha quem veio comigo”, falou ao mostrar o filho. O DJ embarcou na vibe da mãe: “Isso vai dar o que falar”. Andressa Urach concordou: “Vai dar o que falar, como diz o Arthur. Arthur e Anderson vão gravar para mim hoje. Vocês não têm noção do que estamos preparando”.

continua após publicidade

Nas redes sociais, o conteúdo vazado da plataforma deu o que falar e dividiu opiniões. “Ainda bem que o pai pegou a guarda do outro filho. Fim dos tempos e triste demais ver uma mãe e filho chegarem a esse ponto de escrotidão”, detonou uma pessoa. “É um absurdo tão grande que não sei nem o que falar”, disse outra. “Povo criticando mais tá lá procurando os vídeos no off (risos)”, completou uma terceira.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News