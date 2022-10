Brad Pitt teria sufocado filho em briga com Angelina Jolie, diz site

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Brad Pitt teria sufocado um dos filhos e golpeado outro no rosto durante briga em avião com Angelina Jolie

Brad Pitt teria sufocado um dos filhos e golpeado outro no rosto durante briga em avião com Angelina Jolie, em 2016. Segundo documentos do FBI divulgados pelo Page Six, a briga teria sido estopim para o divórcio deles naquele ano.

continua após publicidade .

O site pontua que os famosos seguem em processo de separação, na tentativa de acertar a divisão de propriedades e questões relativas à guarda dos seis filhos deles. “Em um ponto, ele (Brad Pitt) derramou cerveja em Jolie; em outro, ele derramou cerveja e vinho tinto nas crianças”, informam os documentos.

-LEIA MAIS: 'Negócios misteriosos': agroglifo aparece em plantação de trigo em SC

continua após publicidade .

A atriz teria tentado intervir na situação e agarrou o marido por trás, para detê-lo em meio à briga. “Para tirar Jolie de suas costas, Pitt se jogou para trás nos assentos do avião, ferindo as costas e o cotovelo de Jolie”, diz o processo.

“As crianças correram e todas tentaram bravamente proteger uns aos outros. Antes que tudo terminasse, Pitt sufocou uma das crianças e atingiu outra no rosto. Algumas das crianças imploraram a Pitt que parasse. Todas ficaram assustadas. Muitas estavam chorando”, pontua o documento.

Em agosto, os documentos mostraram imagens dos ferimentos na atriz de 47 anos, com hematomas na mão e cotovelo. De acordo com o relatório do FBI, Angelina citou que Brad Pitt estava bebendo quando brigou com ela no voo de volta de Nice, França, para os Estados Unidos.

Com informações do ig.

Siga o TNOnline no Google News