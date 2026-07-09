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Bonnie Tyler, ícone do pop rock mundial, morre aos 75 anos

Cantora galesa estava internada em Faro desde abril para tratar uma perfuração no intestino

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 08:57:34 Editado em 09.07.2026, 09:34:20
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Bonnie Tyler, ícone do pop rock mundial, morre aos 75 anos
Autor A artista estava internada desde o dia 30 de abril, - Foto: Reprodução/Instagram @bonnietylerofficial

A cantora galesa Bonnie Tyler, mundialmente conhecida pelo sucesso "Total Eclipse of the Heart", morreu aos 75 anos em Faro, no sul de Portugal. A artista estava internada desde o dia 30 de abril, quando passou por uma cirurgia de emergência para tratar uma perfuração no intestino, e permanecia em coma induzido. A morte inesperada foi confirmada por familiares e pela equipe da cantora em comunicado oficial nas redes sociais.

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Nascida Gaynor Hopkins, a artista cresceu em uma família humilde no País de Gales e adotou o nome artístico Bonnie Tyler no início da carreira. Sua famosa voz rouca e potente surgiu em 1977, após ela desobedecer ao repouso médico recomendado depois de uma cirurgia nas cordas vocais. Casada desde 1973 com o empresário Robert Sullivan, Tyler não teve filhos.

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O auge comercial da cantora aconteceu em 1983 com "Total Eclipse of the Heart", canção que liderou as paradas americanas e britânicas e hoje supera 1 bilhão de reproduções no Spotify. Logo em seguida, ela emplacou o clássico "Holding Out for a Hero", tornando ambas as faixas trilhas sonoras frequentes no cinema e na TV. Reconhecida como uma das artistas galesas mais bem-sucedidas da história, ela representou o Reino Unido no Eurovision em 2013 e recebeu o título de membro da Ordem do Império Britânico (MBE) em 2023.

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