Bonnie Tyler, ícone do pop rock mundial, morre aos 75 anos

A cantora galesa Bonnie Tyler, mundialmente conhecida pelo sucesso "Total Eclipse of the Heart", morreu aos 75 anos em Faro, no sul de Portugal. A artista estava internada desde o dia 30 de abril, quando passou por uma cirurgia de emergência para tratar uma perfuração no intestino, e permanecia em coma induzido. A morte inesperada foi confirmada por familiares e pela equipe da cantora em comunicado oficial nas redes sociais.

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Nascida Gaynor Hopkins, a artista cresceu em uma família humilde no País de Gales e adotou o nome artístico Bonnie Tyler no início da carreira. Sua famosa voz rouca e potente surgiu em 1977, após ela desobedecer ao repouso médico recomendado depois de uma cirurgia nas cordas vocais. Casada desde 1973 com o empresário Robert Sullivan, Tyler não teve filhos.

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O auge comercial da cantora aconteceu em 1983 com "Total Eclipse of the Heart", canção que liderou as paradas americanas e britânicas e hoje supera 1 bilhão de reproduções no Spotify. Logo em seguida, ela emplacou o clássico "Holding Out for a Hero", tornando ambas as faixas trilhas sonoras frequentes no cinema e na TV. Reconhecida como uma das artistas galesas mais bem-sucedidas da história, ela representou o Reino Unido no Eurovision em 2013 e recebeu o título de membro da Ordem do Império Britânico (MBE) em 2023.