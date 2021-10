Da Redação

Boninho é acusado de assédio moral por ex-câmeras do BBB

Pelo menos oito ex-câmeras do 'Big Brother Brasil', entraram com uma mega ação contra a Globo, acusando Boninho de assédio moral. Os profissionais, que eram contratados por uma empresa terceirizada e dizem que eram submetidos à tratamentos humilhantes e grosseiros vindo do diretor.

Os trabalhadores afirmam na ação que Boninho costumava gritar e ofender, chegando a agarrar um dos profissionais pelo casaco, pelo simples fato da pessoa não pedir ajuda à um colega de trabalho para soltar a roda de sua câmera que ficou presa no cabo, o que o impedia de continuar circulando no trilho no qual as câmeras se movimentam dentro do Câmera Cross (corredor onde ficam localizadas todas as câmeras ocultas da casa)".

Eles alegam que a situação foi vivida por outro câmera, que também teria sido agarrado pelo casaco pelo diretor, que supostamente o sacudia e o ofendia aos berros.

Além das acusações de assédio moral, os profissionais citam as condições de trabalho as quais eram submetidos dentro do corredor Câmera Cross. "Eram submetidos a péssimas condições de higiene e de trabalho, pois tinham que trabalhar nove horas seguidas, em um corredor estreito e escuro, sem qualquer condição de higiene".

Informações do site do Jornal o Dia.