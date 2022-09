Boninho descarta participação de três famosos no BBB 23

Da Redação

Boninho publicou um vídeo comentando rumores

Vitão, Yasmin Brunet e Xamã estão descartados do Big Brother Brasil 23. Nesta quinta-feira (29), Boninho publicou um vídeo comentando os rumores de que esses famosos entrariam para o grupo camarote e deixou claro que eles não estarão na casa.

No Instagram, o diretor do reality analisou a lista dos supostos cotados para o BBB 23. Dentre os nomes mencionados, o diretor cita o rapper Xamã, a modelo e influenciadora Yasmin Brunet e o cantor Vitão.

"Xamã, mega artista, adoro ele, sou fã, mas não tá no Big. Vitão? Não tá no Big. Yasmin? Não tá no Big. Isabella? Também não tá no Big".

Boninho também comentou a possibilidade de colocar casais dentro da casa mais vigiada. "Casais? Menor vontade de botar casais no Big Brother, na boa!".

Ao final do vídeo, o diretor aponta que a tarefa do momento é a seletiva do grupo pipoca e revela que a produção está na região de Salvador.

Na legada, ele elogia os artistas que descartou a participação. "Então, só para liberar essa primeira lista. Assim quem [sabe] para as próximas, pode tirar esses nomes. Que são especiais, mas não vão estar DENTRO da casa. Mas são artistas que respeito muito!".

