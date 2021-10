Da Redação

Boninho denuncia venda de vagas no BBB22 por R$ 250

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, denunciou a venda de vagas para entrar na próxima edição do reality show, prevista para começar em janeiro de 2022.

continua após publicidade .

Em seus Stories do Instagram, Boninho compartilhou o print de uma contra atribuída a um homem chamado Claudemir. Ele seria o responsável por vender vagas no reality show.

O diretor também mostrou o print de uma conversa no WhatsApp de Claudemir com uma pessoa, no qual ele diz que consegue colocar o interessado em uma entrevista presencial para entrar no reality “direto”, sem precisar fazer a inscrição.

continua após publicidade .

“A taxa de inscrição para o presencial é de 250 reais. Abrimos hoje, que nos foi dada 10 vagas pelo diretor do ‘BBB’. Abrimos agora às 16h. Já foram quatro inscrições, temos seis [vagas]”, alega Claudemir.

Boninho afirmou ser triste o fato de estarem “vendendo entrevistas”, e pediu que o público tome cuidado para não cair nessa roubada.

As inscrições para o programa foram encerradas em setembro.

Com informações do Metrópoles.