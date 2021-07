Da Redação

Boninho convida Douglas Souza, do vôlei, para o BBB22

Nesta segunda-feira (26), Boninho, diretor do Big Brother Brasil, fez um convite para o jogador da seleção masculina de vôlei, Douglas Souza, para participar do BBB 22.

O convite foi feito durante uma reportagem especial da Globo para contar a trajetória do atleta. No final do programa, Boninho aparece para deixar o recado. “O Galvão fez aquela provocação na abertura e eu fui lá olhar as redes do Douglas. O cara é muito bom. Bom de vôlei, joga muito, manda bem, e ainda tem humor, passeia nas passarelas. Então, Douglas, se você gostou da ideia de vir para o Big Brother, o convite está feito”, disse.

O produtor ainda completou o convite em seu Instagram, onde afirmou que o ponteiro está “fazendo a diferença” na Seleção.

A Seleção Brasileira de vôlei tem seu próximo desafio olímpico nesta quarta-feira (28), quando voltam a entrar em quadra para enfrentar a equipe do Comitê Olímpico Russo, às 09h45 de Brasília.