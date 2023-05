"Boneco ruim": Paulo Vieira é 'sincerão' ao julgar Belo; veja

Da Redação

convidado do júri artístico Paulo Vieira

O convidado do júri artístico Paulo Vieira não poupou as palavras ao julgar Belo dançando no ritmo da semana, o Funk. Ele exaltou a falta de molejo do pagodeiro.

Após a apresentação do marido de Gracyanne Barbosa, o humorista fez uma analogia para dar sua nota ao cantor. "O Belo parece aqueles bonecos ruins que a gente compra no camelô, que a junta dele não faz [igual] a junta do boneco original. Que a junta dele vai só até aqui. Mas nisso, ele consegue dançar. É maravilhoso. Não tem como não amar", finalizou, amenizando o comentário. Apesar de praticamente chamá-lo de duro, ele deu 10 para a apresentação.

O artista terminou a etapa em primeiro lugar, com uma média 10 da plateia, somando 169,3 pontos. Na web, os internautas comentaram a fala do humorista do BBB. "Paulo Vieira foi luz dizendo a verdade sobre o Belo. Mais um que vai para a final por não dançar nada", disse uma. "Amar o Belo é uma coisa. Agora dizer que ele tá dançando é outra. Como você mesmo disse, ele enrola. No português claro, foi isso que foi dito e concordo. Não merecia ser classificado só por gostarem dele", opinou outra. "Belo parecendo uma geladeira todo duro e a plateia ovacionando", escreveu um terceiro.

paulo vieira foi luz dizendo a verdade sobre o belo. mais um que vai pra final por não dançar nada #DançaDosFamosos pic.twitter.com/xqrSbW17bC — luh 🛫 (@luhcomenta_2) May 14, 2023





