Boneca Annabelle, do filme Invocação do Mal, será lançada pela Mattel

A empresa Mattel, que comercializa a Barbie, tem anunciado uma série de lançamentos após o live-action da boneca. Um deles é a venda da boneca Annabelle, personagem conhecida pelo filme de terror Invocação do Mal. O brinquedo macabro estará à venda a partir da próxima quarta-feira (9).

“Esta boneca possuída foi apresentada em Invocação do Mal, da New Line Cinema, mas sua história foi totalmente contada ao longo de sua própria trilogia de filmes", explica a fabricante.

A boneca custa US$ 65, o que equivale a R$ 316 na cotação atual. A criação pertence a linha Monster High, composta por adolescentes “macabras” que vão de fantasmas a zumbis, entre outras criaturas do universo do terror.

A versão da Mattel, entretanto, não é tão assustadora quando a boneca que aparece no famoso filme de terror. Confira:

Foto por reprodução

As informações são do Metrópoles.

