Bolsonaro dá medalha a Neymar: “imbrochável, imorrível e incomível”

O atacante da Seleção Brasileira Neymar Jr. foi presenteado pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro com uma medalha. O jogador precisou ser submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo e, por conta disso, está longe dos gramados. O atleta se recupera do procedimento em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

continua após publicidade

De acordo com as informações da coluna Painel, da Folha de São Paulo, o político foi à residência na segunda-feira (27) para fazer uma visita. Bolsonaro afirmou a aliados, durante reunião de seu partido, ter presenteado Neymar com uma medalha que tem distribuído a aliados e apoiadores.

- LEIA MAIS: Em cheio! Ciro Gomes dá tapa em homem após ser chamado de bandido

continua após publicidade

A medalha traz três palavras já usadas pelo ex-presidente para se definir, durante o mandato: “imbrochável, imorrível e incomível”.

Neymar apoiou o ex-presidente nas eleições presidenciais de 2022, na qual Bolsonaro perdeu a disputa à reeleição para o atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O jogador chegou a participar de transmissão ao vivo junto a outros famosos que declararam voto em Bolsonaro.



Siga o TNOnline no Google News