Boletim médico informa que Pelé está com infecção respiratória

Pelé foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última terça-feira (29)

Um boletim médico divulgado nesta sexta-feira (2) informa que o ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, de 82 anos, está com uma infecção respiratória. O campeão mundial deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última terça-feira (29) e, até o momento, não tem previsão de alta.

“A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sendo tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde”, diz o comunicado.

Pelé deve continuar hospitalizado pelos próximos dias para dar continuidade no tratamento contra o problema, segundo a equipe médica.

Conforme o hospital Albert Einstein, o ex-jogador deu entrada “com pleno controle das funções vitais e condição clínica estáveis”. Portanto, sem a necessidade de ser encaminhado para unidade semi-intensiva ou Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Assim, Pelé foi acomodado em um quarto comum.

