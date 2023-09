Boletim médico diz que Mingau foi submetido a uma traqueostomia

O quadro de saúde do baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, foi atualizado em um novo boletim médico. No documento, emitido na manhã desta segunda-feira (12), a equipe médico informou que ele foi submetido a uma traqueostomia e os sedativos estão sendo reduzidos aos poucos.

"O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (Mingau), segue internado em Unidade de Terapia Intensiva. Na tarde desta segunda-feira (11/9) foi realizado procedimento de traqueostomia (abertura frontal da traqueia com inserção de cânula). O paciente segue sob ventilação mecânica. Desde o último sábado (9/9), a equipe do setor de terapia intensiva do São Luiz vem reduzindo gradativamente as drogas sedativas. O paciente segue recebendo suporte clínico e o quadro permanece grave, mas estável", informaram.

O que aconteceu com Mingau?

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, do grupo Ultraje a Rigor, está internado após ter sido baleado na cabeça. Ele foi baleado ao entrar em um bairro de Paraty, no Rio de Janeiro, acompanhado de um amigo e dirigindo o seu carro. O veículo foi atingido por vários disparos e um deles atingiu a cabeça do artista.

A Polícia Militar está investigando o que aconteceu com o músico e em busca de informações sobre o momento do disparo.

Fonte: Revista Caras.

